Появилась расшифровка ежедневного кода для Hamster Kombat на 6-7 сентября

Раскрыто содержание ежедневного шифра для Hamster Kombat на 6-7 сентября.

R: • — •

E: •

G: — — •

I: • •

S: • • •

T: —

E: •

R: • — •

Что такое ежедневный шифр в Hamster Kombat

Каждый день игроки в Hamster Kombat получают возможность ввести в приложении короткое слово, закодированное азбукой Морзе. В случае успеха они получают миллион монет — сумма не самая большая, но все равно приятная. Шифровка обновляется в 22:00, поэтому лучше не запаздывать.

Как ввести ежедневный шифр в Hamster Kombat

Перейдите в режим ввода шифра (он отличается красным фоном кнопки), нажав «Ежедневный шифр» в главном меню приложения. Вводить код следует так:

1. Точка (.) — короткое нажатие

2. Тире (-) — длинное нажатие, секунда или две

Делайте между буквами словами небольшие паузы, следите за появившимися на экране буквами — и вскоре миллион будет вашим.