Появилась расшифровка ежедневного кода для Hamster Kombat на 6-7 сентября

Сегодня, 22:04
Раскрыто содержание ежедневного шифра для Hamster Kombat на 6-7 сентября.
R: • — •
E: •
G: — — •
I: • •
S: • • •
T: —
E: •
R: • — •
Каждый день игроки в Hamster Kombat получают возможность ввести в приложении короткое слово, закодированное азбукой Морзе. В случае успеха они получают миллион монет — сумма не самая большая, но все равно приятная. Шифровка обновляется в 22:00, поэтому лучше не запаздывать.
Перейдите в режим ввода шифра (он отличается красным фоном кнопки), нажав «Ежедневный шифр» в главном меню приложения. Вводить код следует так:
1. Точка (.) — короткое нажатие
2. Тире (-) — длинное нажатие, секунда или две
Делайте между буквами словами небольшие паузы, следите за появившимися на экране буквами — и вскоре миллион будет вашим.