Расшифрован секретный код для Hamster Kombat на 7-8 августа

Расшифрован ежедневный шифр для Hamster Kombat на 7-8 августа.

A = . —

L = . — . .

G = — — .

O = — — —

Напомним, что этот код вводится в специальном режиме, перейти в который можно по нажатию кнопки «Ежедневный шифр» в главном меню. После этого фон хомяка станет красным — это значит, что пора стучать морзянкой:

1. Точка (.) — короткий тап

2. Тире (-) — длинный, секунда или две, тап

Между буквами нужно делать небольшие паузы. Правильно введенные буквы будут появляться на этом же экране. Когда игрок введет слово полностью — он получит миллион монет, который можно потратить, например, на комбо-карты.

Меняется шифр раз в сутки, а следить за обновлениями удобнее всего на нашем сайте — актуальное слово появляется каждый день в 22:00.