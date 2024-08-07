Расшифрован секретный код для Hamster Kombat на 7-8 августа

Сегодня, 22:00
Расшифрован ежедневный шифр для Hamster Kombat на 7-8 августа.
A = . —
L = . — . .
G = — — .
O = — — —
Напомним, что этот код вводится в специальном режиме, перейти в который можно по нажатию кнопки «Ежедневный шифр» в главном меню. После этого фон хомяка станет красным — это значит, что пора стучать морзянкой:
1. Точка (.) — короткий тап
2. Тире (-) — длинный, секунда или две, тап
Между буквами нужно делать небольшие паузы. Правильно введенные буквы будут появляться на этом же экране. Когда игрок введет слово полностью — он получит миллион монет, который можно потратить, например, на комбо-карты.
Меняется шифр раз в сутки, а следить за обновлениями удобнее всего на нашем сайте — актуальное слово появляется каждый день в 22:00.