Декодирован секретный шифр для Hamster Kombat на 8-9 августа

Появилась расшифровка секретного кода для Hamster Kombat на 8-9 августа.

C: — • — •

R: • — •

Y: — • — —

P: • — — •

T: —

O: — — —

Секретный код — еще один способ побыстрее набрать внутренней валюты, которая понадобится для эйрдропа.

Для того, чтобы получить миллион монет, нажмите кнопку «Ежедневный шифр». Фон хомяка станет красным — это значит, что можно вводить код:

1. Точка (.) — короткий клик

2. Тире (-) — длинный клик, 1-2 секунды

Между разными буквами слова следует делать небольшие паузы, а правильно введенные буквы появятся на этом же экране. Шифр обновляется раз в сутки, поэтому не забывайте проверять наш сайт в 22:00 по Москве!