Обновился ежедневный шифр в Hamster Kombat на 9 сентября

Сегодня, 22:01
Ежедневный код в Hamster Kombat на 9 сентября рассекречен.
1. Цифра 2: • • — — —
2. Цифра 6: — • • • •
3. Цифра 0: — — — — —
4. Цифра 9: — — — — •
5. Цифра 2: • • — — —
6. Цифра 4: • • • • —
Это опция, доступная для всех игроков. Требуется ввести определенную последовательность символов азбуки Морзе. Эти символы заменяют собой короткое слово на английском, по смыслу связанное с кликером и криптобиржей. Иногда вместо слова разработчики дают набор цифр.
Новый код появляется ежедневно в 22:00 по мск. Старый перестает действовать, так что копить шифры и потом использовать несколько за раз не получится.
Если следовать простым правилам, активация шифра должна увенчаться успехом.
Правило 1. Ввод кода можно начинать только после того, как вы нажмете на кнопку «Ежедневный шифр» и увидите, что фон за хомяком стал красным.
Правило 2. Точка (.) вводится через быстрый тап (меньше секунды).
Правило 3. Тире (—) вводится через долгий тап (1-2 секунды).
Правило 4. Слово должно выстраиваться у вас на глазах — если этого не происходит, возможно, что-то не так с шифром.