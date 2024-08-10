Обновился секретный шифр азбуки Морзе для Hamster Kombat 10-11 августа

Ежедневный шифр в «Хамстер Комбат» на 10-11 августа уже готов:

P: • — — •

U: • • —

B: — • • •

L: • — • •

I: • •

C: — • — •

По старой доброй традиции секретный код Морзе для «Хомяка» обновляется каждый день в 22:00. В приложении он вводится с помощью точек и тире. Вам предстоит набрать определенное слово на английском языке — как правило, связанное с криптовалютой. В режим ввода можно попасть, нажав кнопку «Ежедневный шифр». Не у всех получается вбить код с первого раза. Чтобы не пришлось долго возиться с ним, следуйте простой инструкции:

1. Дождитесь, когда фон вокруг хомяка станет красным, и начните вводить символы:

— Короткий тап дает точку (.)

— Долгий тап дает тире (—)

2. Буква должна высветиться на экране — можно переходить к следующей.

3. В конце появится уведомление о взломе шифра. Пора забрать заслуженную награду — миллион игровых монет.