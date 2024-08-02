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Сегодня, 22:01

Вышел новый секретный шифр для Hamster Kombat на 2-3 августа

Богдан Виноградов
Корреспондент
Шифр.
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Свежий шифр азбуки Морзе для приложения Hamster Kombat 2-3 августа.

S . . .
H . . . .
A . —
R . — .
D — . .
S . . .

Рассказываем, что за секретный шифр в «Хомяке»

Небольшое слово на латинице, которое зашифровано с помощью символов азбуки Морзе, — точки и тире. Этот код дает игрокам возможность заработать 1 миллион золотых монет. На них игрок может покупать карточки, тем самым повышая пассивный заработок, или прокачивать внешность виртуального питомца. Кроме того, уровень заработка игрока, вероятно, повлияет на количество токенов, которые пользователь получит в рамках эйрдропа.

Как правильно ввести шифр в Hamster Kombat и получить монеты

1. Запустите игру и нажмите на кнопку «Ежедневный шифр».
2. Фон вокруг хомяка должен загореться красным.
3. Теперь можно вводить символы:
— Короткое нажатие, чтобы получилась точка (.)
— Длинное нажатие, чтобы получилось тире (—)
5. Делайте паузы между отдельными буквами в загаданном слове.
6. Если вы все сделали верно, появится уведомление о взломе шифра. Остается нажать кнопку «Забрать приз» — и миллион у вас «в кармане».

Где искать ежедневный шифр для Hamster Kombat

Код меняется каждый день, поэтому почаще заглядывайте на наш сайт — новые посты выходят в 22.00 мск.

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