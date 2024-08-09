Найден секретный код для Hamster Kombat на 9-10 августа

Сегодня, 22:01
Появилась информация о ежедневном шифре в «Хамстер Комбат» на 9.08 — 10.08:
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Актуальный секретный шифр, который действует всего 24 часа, появляется в сети в 22:00 — заглядывайте на наш сайт. Далее дело техники:
Шаг 1. Откройте главное меню приложения и нажмите на кнопку «Ежедневный шифр» — Daily Cipher на английском.
Шаг 2. Хомяк «покраснел»? Приготовьтесь вбивать символы азбуки Морзе — с их помощью разработчики зашифровали слово из нескольких букв.
— Для ввода точки (.) тапайте быстро.
— Для ввода тире (—) удерживайте палец на экране на 1-2 секунды.
Шаг 3. Дождитесь, когда первая буква отобразится на экране.
Не стоит паниковать, если не получилось с первого раза — количество попыток в рамках 24 часов не ограничено, поэтому без награды вы не останетесь. Шифр в «Хомяке» — отличный способ получать миллион халявных монет.