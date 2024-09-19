Разгадан секретный шифр в хомяке (Hamster Kombat) на 19-20 сентября

Шифр на миллион в Hamster Kombat на 19-20 сентября рассекретили.

1. Буква B: — • • •

2. Буква Y: — • — —

3. Буква B: — • • •

4. Буква I: • •

5. Буква T: —

Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

Листинг 26 сентября все ближе, однако время на прокачку хомяка еще есть. Секретный шифр помогает игрокам быстрее копить монеты.

В 10 часов вечера появляется очередное слово, которое закодировано с помощью морзянки. Вбиваете новую комбинацию точек и тире в приложении — и становитесь богаче на 1 миллион монет.

Как правильно применить ежедневный код в «Хомяке»

Делимся правилами, которые помогут быстрее освоиться на практике.

Правило 1. Чтобы включился режим ввода шифра, нужно нажать кнопку «Ежедневный шифр».

Правило 2. Пришло время вбивать код. Если тап быстрый (меньше 1 секунды), игра засчитает точку (.), а если продолжительный (1-2 секунды) — тире (-).