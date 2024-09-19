Разгадан секретный шифр в хомяке (Hamster Kombat) на 19-20 сентября

Сегодня, 22:00
Шифр на миллион в Hamster Kombat на 19-20 сентября рассекретили.
1. Буква B: — • • •
2. Буква Y: — • — —
3. Буква B: — • • •
4. Буква I: • •
5. Буква T: —
Листинг 26 сентября все ближе, однако время на прокачку хомяка еще есть. Секретный шифр помогает игрокам быстрее копить монеты.
В 10 часов вечера появляется очередное слово, которое закодировано с помощью морзянки. Вбиваете новую комбинацию точек и тире в приложении — и становитесь богаче на 1 миллион монет.
Делимся правилами, которые помогут быстрее освоиться на практике.
Правило 1. Чтобы включился режим ввода шифра, нужно нажать кнопку «Ежедневный шифр».
Правило 2. Пришло время вбивать код. Если тап быстрый (меньше 1 секунды), игра засчитает точку (.), а если продолжительный (1-2 секунды) — тире (-).