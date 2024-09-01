Раскрыт ежедневный шифр Морзе для Hamster Kombat на 1-2 сентября

Сегодня, 22:00
Появилась расшифровка ежедневного кода для Hamster Kombat на 1-2 сентября
S: • • •
M: — —
A: • —
R: • — •
T: —
Y: — • — —
Каждый день в 22:00 по Москве в Интернете появляется шифр, набранный точками и тире — символами азбуки Морзе. Если правильно ввести его в «Хомяке», то к балансу игрока добавится миллион монет. Нельзя сказать, что это внушительная сумма, но и лишней она не станет — до листинга осталось менее месяца.
Нажмите кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню приложения. Если фон станет красным — пора набивать код:
1. Точка (.) — короткий тап
2. Тире (-) — длинный тап (1-2 секунды)
Делайте между разными буквами слова небольшие паузы. Правильно введенные буквы будут появляться на этом же экране.