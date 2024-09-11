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Выпустили ежедневный шифр в Hamster Kombat на 11-12 сентября

Евгения Воскресенская
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Изменилось секретное кодовое слово в Hamster Kombat на 11-12 сентября.

1. Буква D: — • •
2. Буква E: •
3. Буква L: • — • •
4. Буква I: • •
5. Буква G: — — •
6. Буква H: • • • •
7. Буква T: —

Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

В основе шифра находится слово на латинице или последовательность цифр. Только вместо них используется комбинация точек и тире — именно ее нужно вводить в приложении, чтобы получить ежедневную награду в виде 1 миллиона монет. Шифр получает обновление каждые сутки в 22:00 по Москве — это значит, что слово, а вместе с ним и сам шифр, изменится.

Как правильно применить ежедневный шифр в «Хомяке»

Рассказываем, как справиться с вводом шифра быстрее.

Шаг 1. Кнопка «Ежедневный шифр» отвечает за активацию режима ввода — на него указывает красный фон, который появляется вокруг хомяка.

Шаг 2. Точка (.) высвечивается в приложении, если тап быстрый (меньше 1 секунды), а тире (-) — если он продолжительный (1-2 секунды).

Шаг 3. Когда первый фрагмент шифра введен, на экране появится начальная буква или цифра — так вы будете знать, что на правильном пути.

Хомяк. Известно, какие карты вошли в комбо из Hamster Kombat на 11-12 сентября

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