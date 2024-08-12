Секретный код для Hamster Kombat на 12-13 августа перестал быть секретным

Раскрыт очередной шифр дня для Hamster Kombat на 12-13 августа.

P = • — — •

O = — — —

I = ••

N = — •

T = —

S = • • •

Ежедневный шифр обновляется каждый день в 22:00 по Москве. Те, кто успевают ввести короткое английское слово при помощи азбуки Морзе, получают миллион монет — небольшая сумма, но и получить ее очень просто.

Для этого понадобится нажать кнопку «Ежедневный шифр» и ввести код по следующим правилам:

1. Точка (•) — короткий тап.

2. Тире (—) — длинный (секунда или две) тап.

3. Между буквами нужно делать короткие паузы.

Правильно введенные буквы появятся перед вами.