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Сегодня, 22:00

Секретный код для Hamster Kombat на 12-13 августа перестал быть секретным

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Раскрыт очередной шифр дня для Hamster Kombat на 12-13 августа.

P =
O =
I = ••
N =
T =
S =

Ежедневный шифр обновляется каждый день в 22:00 по Москве. Те, кто успевают ввести короткое английское слово при помощи азбуки Морзе, получают миллион монет — небольшая сумма, но и получить ее очень просто.

Для этого понадобится нажать кнопку «Ежедневный шифр» и ввести код по следующим правилам:

1. Точка () — короткий тап.
2. Тире () — длинный (секунда или две) тап.
3. Между буквами нужно делать короткие паузы.

Правильно введенные буквы появятся перед вами.

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