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Сегодня, 22:01

Публикуем секретный шифр в Hamster Kombat на 12-13 сентября

Евгения Воскресенская
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Выяснилось, какое слово закодировано в Hamster Kombat 12-13 сентября с помощью азбуки Морзе.

1. Буква I: • •
2. Буква N: — •
3. Буква S: • • •
4. Буква P: • — — •
5. Буква I: • •
6. Буква R: • — •
7. Буква E: •

Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

Это простенькая комбинация из точек и тире, за ввод которой дают 1 000 000 единиц местной валюты HMSTER. За символами азбуки Морзе скрывается слово дня, а иногда определенная последовательность цифр — последняя из них была связана с датой листинга, который пройдет 26 сентября.

Код на миллион получает обновление каждый день в 22:00 — это значит, что до листинга можно успеть заработать целых 14 миллионов.

Как правильно активировать ежедневный шифр в «Хомяке»

Если слово длинное, придется немного попотеть. Делимся несколькими простыми принципами, которые помогут справиться с задачей быстрее.

Принцип 1. Пока вы не нажмете на кнопку «Ежедневный шифр», ввести символы будет невозможно. Цвет круга за хомячком — это индикатор режима ввода.

Принцип 2. Точка (.) высвечивается в приложении после быстрого тапа (меньше 1 секунды), а тире (-) — после долгого (1-2 секунды).

Принцип 3. Как только первая буква загаданного слова высветится на экране, следует сразу же переходить к следующей — промедление даже на несколько секунд приведет к сбросу шифра.

Хомяк. Разгаданы 3 комбо-карты из Hamster Kombat на 12-13 сентября

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