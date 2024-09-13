Опубликован секретный шифр для Hamster Kombat на 13-14 сентября

Сегодня, 22:01
Обнаружен секретный шифр для Hamster Kombat на 13-14 сентября.
I: • •
N: — •
T: —
E: •
R: • — •
E: •
S: • • •
T: —
Ежедневно все пользователи приложения получают возможность получить один миллион монет. Для этого необходимо ввести слово, закодированное при помощи азбуки Морзе — шифра, состоящего из точек и тире.
Нажмите кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню. Кнопка станет красной — это значит, что по ней можно отбивать код:
1. Точка (.) — короткий тап.
2. Тире (-) — длинный тап.
3. Между буквами слова нужно делать небольшие паузы.