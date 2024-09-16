Делимся секретным кодом азбуки Морзе в Hamster Kombat на 16-17 сентября

Пришло время активировать шифр на миллион в Hamster Kombat 16-17 сентября.

1. Буква L: • — • •

2. Буква I: • •

3. Буква S: • • •

4. Буква T: —

5. Буква I: • •

6. Буква N: — •

7. Буква G: — — •

Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

Разработчики добавили секретный шифр для того, чтобы у игроков была возможность каждый день добывать 1 миллион монет и вкладывать их в прокачку аккаунта. Это гораздо быстрее, чем бесконечно тапать хомячка.

Каждый день в 22:00 по мск в приложении меняется слово, закодированное с помощью морзянки. Иногда это может быть последовательность цифр — недавно разработчики загадали дату листинга Hamster Kombat — 26.09.24.

Как правильно применить ежедневный код в «Хомяке»

Если у вас не получилось разобраться самостоятельно, предлагаем воспользоваться короткой инструкцией.

Шаг 1. Тапая хомяка в обычном режиме, вы получаете монеты. Однако стоит нажать на кнопку «Ежедневный шифр» — и режим ввода меняется вместе с цветом фона вокруг хомяка.

Шаг 2. Теперь можно вбивать символы для первой буквы. Точка (.) появляется на экране, если тап быстрый, а тире (-) — если он зажатый на 1-2 секунды.

Шаг 3. Первая буква должна высветиться на экране. Если этого не произошло, значит, вы перепутали символ или вам попался устаревший шифр.