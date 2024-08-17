Секретный шифр для Хомяка на 17-18 августа объявлен

Раскрыт секретный шифр для Hamster Kombat на 17-18 августа.

T = —

E = .

L = . — . .

E = .

G = — — .

R = . — .

A = . —

M = — —

За правильно введенный код азбуки Морзе пользователь получит миллион монет. Чтобы сделать это, нажмите кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню игры и, дождавшись появления красного фона, введите шифр:

1. Точка (.) — короткое нажатие.

2. Тире (-) — более длинное нажатие.

Между разными буквами кода следует делать маленькие паузы. Правильно введенная буква появится на этом же экране. А сам код обновляется в 22:00 по мск.