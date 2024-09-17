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Сегодня, 22:01

Шифр для Hamster Kombat на 17-18 сентября перестал быть секретным

Богдан Виноградов
Корреспондент
Хомяк.
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Объявлен секретный шифр для Hamster Kombat на 17-18 сентября.

B: — • • •
I: • •
N: — •
A: • —
N: — •
C: — • — •
E: •

Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

Последовательность символ точек и тире, складывающихся в зашифрованное при помощи азбуки Морзе слово — ключ к награде в миллион монет, получать которую можно каждый день. Обновляется код в 22:00 по Москве.

Как ввести секретный код в Hamster Kombat

Нажмите кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню. Когда фон станет красным — начинайте вводить код:

1. Точка (.) — короткое нажатие
2. Тире (-) — длинное нажатие (1-2 секунды)

Вводить буквы стоит с небольшой паузой, чтобы приложение успело их считать — в таком случае они появятся на этом же экране.

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