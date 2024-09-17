Шифр для Hamster Kombat на 17-18 сентября перестал быть секретным

Объявлен секретный шифр для Hamster Kombat на 17-18 сентября.

B: — • • •

I: • •

N: — •

A: • —

N: — •

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Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

Последовательность символ точек и тире, складывающихся в зашифрованное при помощи азбуки Морзе слово — ключ к награде в миллион монет, получать которую можно каждый день. Обновляется код в 22:00 по Москве.

Как ввести секретный код в Hamster Kombat

Нажмите кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню. Когда фон станет красным — начинайте вводить код:

1. Точка (.) — короткое нажатие

2. Тире (-) — длинное нажатие (1-2 секунды)

Вводить буквы стоит с небольшой паузой, чтобы приложение успело их считать — в таком случае они появятся на этом же экране.