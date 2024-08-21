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Сегодня, 22:01

В Hamster Kombat обновился секретный шифр азбуки Морзе на 21-22 августа

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Раскрыт ежедневный шифр для Hamster Kombat на 21-22 августа.

M — —
E •
R • — •
G — — •
E •

Получить миллион монет за правильно введенный шифр несложно.

Шаг 1.

Нажмите кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню приложения. Фон станет красным — это значит, что код можно вводить.

Шаг 2.

Введите сам шифр. Он записан при помощи точек и тире — символов азбуки Морзе, которой разработчики кодируют короткое английское слово.

1. Чтобы ввести точку (.) — тапните как обычно.
2. Чтобы ввести тире (-) — тапните и подержите палец две секунды.

Шаг 3.

Дождитесь правильно введенной буквы на экране и только после этого вводите следующую. Количество попыток не ограничено, но каждый шифр действует ровно день и обновляется в 22:00 по московскому времени.

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