В Hamster Kombat обновился секретный шифр азбуки Морзе на 21-22 августа

Раскрыт ежедневный шифр для Hamster Kombat на 21-22 августа.

M — —

E •

R • — •

G — — •

E •

Получить миллион монет за правильно введенный шифр несложно.

Шаг 1.

Нажмите кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню приложения. Фон станет красным — это значит, что код можно вводить.

Шаг 2.

Введите сам шифр. Он записан при помощи точек и тире — символов азбуки Морзе, которой разработчики кодируют короткое английское слово.

1. Чтобы ввести точку (.) — тапните как обычно.

2. Чтобы ввести тире (-) — тапните и подержите палец две секунды.

Шаг 3.

Дождитесь правильно введенной буквы на экране и только после этого вводите следующую. Количество попыток не ограничено, но каждый шифр действует ровно день и обновляется в 22:00 по московскому времени.