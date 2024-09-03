Выяснен секретный шифр в Hamster Kombat на 4 сентября

Обновился секретный код азбуки Морзе Hamster Kombat на 4 сентября.

1. Буква D: — • •

2. Буква E: •

3. Буква P: • — — •

4. Буква O: — — —

5. Буква S: • • •

6. Буква I: • •

7. Буква T: —

Что такое секретный шифр в Hamster Kombat

Уже вторая криптобиржа объявила о запуске листинга Hamster Kombat — это значит, что совсем скоро можно будет заработать реальные деньги. Сколько их будет, зависит от вашей активности в оставшиеся недели.

Помимо игр с ключами и карточек, стоит обратить свое внимание на ежедневный шифр — вы сможете быстро поднять миллион монет, не заморачиваясь с приглашением друзей или покупкой специальной тапалки для хомяка.

Шифр состоит из точек и тире — эти символы вводятся в приложение вместо букв английского алфавита. Когда закодированное слово полностью высвечивается на экране, вам остается только получить долгожданный приз.

Как правильно ввести ежедневный шифр в «Хомяке»

Достаточно придерживаться незатейливых правил ввода — и все должно получиться с первого раза.

Правило 1. Когда вы нажмете на кнопку «Ежедневный шифр», поле вокруг изображения с хомяком должно стать красного цвета. Если оно осталось синим, значит, режим ввода не удалось активировать и стоит попробовать снова.

Правило 2. Нужно вбить точку (.)? Достаточно быстро нажат на экран.

Правило 3. Нужно вбить тире (—)? Это можно сделать через долгий тап.

Не получается ввести код азбуки Морзе

Если вы следуете правилам, но код все равно не удается активировать, обратите внимание, высвечиваются ли буквы во время ввода. Если на экране отображается лишь часть слова и скоро пропадает, это значит, что вы вводите символы азбуки Морзе недостаточно быстро. Если же вы вбиваете код снова и снова, но буквы все равно не появляются, рекомендуем проверять актуальность кода.