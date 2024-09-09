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Сегодня, 22:06

Секретный шифр азбуки Морзе в Hamster Kombat на 9-10 сентября раскрыт

Евгения Воскресенская
Хомяк.
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Ежедневный шифр Hamster Kombat на 9-10 сентября уже в открытом доступе.

E: •
M: — —
O: — — —
T: —
I: • •
O — — —
N — •

Что такое секретный шифр для Hamster Kombat

В Hamster Kombat используется позаимствованный у азбуки Морзе принцип кодирования: даны слово или последовательность цифр, вместо которых используются точки и тире. Вводишь эти символы в приложении — и становишься богаче на миллион золотых монет. Один код действует в течение суток — потом его сменяет новый, и так каждый день. Появляется он в 22:00 по московскому времени.

Как правильно вводить шифр в Hamster Kombat

В главном меню приложения нужно найти кнопку «Ежедневный шифр» и нажать на нее. Фон вокруг хомяка должен поменять цвет. Если этого не случалось, стоит попробовать еще раз. Точки и тире вводятся разными способами:

1. Точка (.) — короткое нажатие.
2. Тире (-) — нажатие в 1-2 секунды.

Первая буква высветилась на экране? Тогда можно приступать к следующей — и так далее, пока все слово не появится на экране. После этого останется только забрать заветный приз.

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