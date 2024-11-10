Вышло прохождение мини-игры с алмазом (Puzzle game) в Hamster Kombat на 10-11 ноября

Делимся видеоинструкцией с готовым решением головоломки из Hamster Kombat на 10-11 ноября.

Что такое мини-игра в Hamster Kombat

Hamster Kombat пережил листинг и продолжает развиваться, предоставляя игрокам новые возможности заработка. В промежуточном сезоне преданных фанатов ждал ряд изменений, но мини-игру, в которой нужно перемещать ключ по полю, оставили такой же.

На прохождение по-прежнему дают минуту, а на игровом поле располагаются все те же рыночные свечи — передвигайте их так, чтобы ключ в конце концов оказался у выхода со стрелкой.

Как пройти мини-игру в Hamster Kombat

В 23:00 по Москве расположение и количество свечей в игре меняются. Готовые прохождения появляются в интернете в течение 10-15 минут. Можно попробовать решить головоломку самостоятельно, однако для кого-то она может показаться чересчур сложной.

Чтобы открыть игру, нужно зайти в раздел Playground, открыть вкладку Minigames и запустить Puzzle game — именно так называется нужная вам мини-игра.