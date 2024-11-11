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Сегодня, 23:13

Обновилась мини-игра с алмазом (Puzzle game) в Hamster Kombat на 11-12 ноября

Евгения Воскресенская
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Мини-игру с алмазом в Hamster Kombat на 11-12 ноября уже прошли.

Что такое мини-игра в Hamster Kombat

Это головоломка, которая напоминает пятнашки из детства, только здесь нужно передвигать свечи с рыночных графиков. За прохождение игры дают алмазы — они пригодятся во втором сезоне игры. Головоломка считается решенной, если игрок смог вынести ключ за пределы поля.

Как пройти мини-игру в Hamster Kombat

После 23:00 начинают появляться видео с готовым прохождением. На решение головоломки дается 60 секунд — этого времени хватит с лихвой, чтобы повторить показанные в ролике ходы.

Разработчики поместили мини-игру под названием Puzzle game в раздел Playground — вам станут доступны три вкладки. Среди них нужно выбрать Minigames.

Цитата дня из&nbsp;Hrum на&nbsp;11-12&nbsp;ноября. Обновилась цитата дня в кликере Hrum на 11-12 ноября

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