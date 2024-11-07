Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

7 ноября, 23:15

Найдено решение мини-игры с алмазом из Hamster Kombat на 7-8 ноября

Евгения Воскресенская
Обложка.
Telegram Дзен

Появилась решение мини-игры в Hamster Kombat на 7-8 ноября.

Что такое мини-игра в Hamster Kombat

Раньше игроки получали ключи, сейчас — алмазы,но суть осталась неизменной: проведите ключ в правую сторону экрана, растолкав мешающие этому красные и зеленые блоки. На это дается ровно минута, а предпринять новую попытку можно через пять минут.

Как пройти мини-игру в Hamster Kombat

Зайдите в раздел Playground, перейдите на вкладку Mini-games и запустите Puzzle game. Таймер начнет отчет — и за это время нужно будет переместить рыночные «свечи» так, чтобы освободить проход для ключа. Как только это произойдет — вы получите алмаз. Головоломка обновляется каждый день в 23:00 по Москве.

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Трамп допустил свой проигрыш на президентских выборах в США
Инфантино, Уайт и Пол отреагировали на победу Трампа на выборах президента США
Дзюба хочет вернуться в сборную России. Карпину идея не нравится
Около 600 российских туристов застряли на лайнере в Японии. Что известно
Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США
Теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко разводятся
Сегодня
Вчера
Неделя