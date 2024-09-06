Пройдена мини-игра из Hamster Kombat на 6-7 сентября — решение уже на сайте

Появилось решение для мини-игры с ключом из Hamster Kombat на 6-7 сентября.

Принцип мини-игры в Hamster Kombat

Передвигайте красные и зеленые блоки, чтобы очистить дорогу для ключа — его следует провести к отмеченной точке с правого края экрана. На попытку дается минута, а попробовать еще раз можно будет спустя пять минут — и так пока не обновится сама мини-игра. Обычно это происходит в 23:00 по мск.

Зачем нужны ключи в Hamster Kombat

За решение мини-игры дают один ключ. Также ключи выдаются в ежедневных наградах за вход и в сторонних приложениях из раздела Playground. Чем больше игрок наберет ключей — тем больше токенов сможет получить в ходе эйрдропа 26 сентября. Кроме того, в будущем ключи явно понадобятся для чего-то еще.