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Сегодня, 23:10

Публикуем прохождение мини-игры Hamster Kombat на 13-14 августа

Евгения Воскресенская
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Гайд с решением головоломки в «Хамстер Комбат» на 13-14 августа уже готов:

Чтобы ключ из мини-игры стал вашим, проведите его через поле с препятствиями. Красные и зеленые предметы, которые вы видите на экране — это рыночные свечи. Передвигайте их вверх-вниз и влево-вправо, пока путь не станет свободен.

Долго ломать голову не получится — на решение отводится всего 1 минута. Попробовать свои силы повторно можно будет спустя 5 минут.

Эта мини-игра вряд ли вам надоест, ведь каждый день рыночные свечи располагаются в случайном порядке. Не пропускайте выход очередной головоломки: чем больше ключей, тем больше токенов можно будет отхватить во время эйрдропа. Готовые решения головоломки появляются около 23:00 по мск.

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