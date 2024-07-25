Выложено видео, как получить ключ в Hamster Kombat 25-26 июля

Игроки вновь быстро справились с ежедневной мини-головоломкой в Hamster Kombat. Разгадка на 26 июля следующая:

В чем смысл мини-игры в Hamster Kombat

Мини-игра — это та же самая головоломка, в которой за ограниченное время предстоит провести ключ через препятствия. Уложиться придется за 30 секунд — если не выйдет, то попробовать еще раз получится только через полтора часа.

Куда нажать, чтобы включилась мини-игра

Выберите пункт «мини-игра» в главном меню приложения. Когда головоломка загрузится, нужно передвигать красные и зеленые блоки при помощи свайпов.

Для чего нужны ключи в Hamster Kombat

Точного ответа пока что нет. Скорее всего в дальнейшем в приложении появятся кейсы с наградами, тогда и понадобятся ключи для их открытия.