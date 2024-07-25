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Сегодня, 23:06

Выложено видео, как получить ключ в Hamster Kombat 25-26 июля

Владислав Шалганов
Корреспондент
Hamster Kombat.
Фото Telegram
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Игроки вновь быстро справились с ежедневной мини-головоломкой в Hamster Kombat. Разгадка на 26 июля следующая:

В чем смысл мини-игры в Hamster Kombat

Мини-игра — это та же самая головоломка, в которой за ограниченное время предстоит провести ключ через препятствия. Уложиться придется за 30 секунд если не выйдет, то попробовать еще раз получится только через полтора часа.

Куда нажать, чтобы включилась мини-игра

Выберите пункт «мини-игра» в главном меню приложения. Когда головоломка загрузится, нужно передвигать красные и зеленые блоки при помощи свайпов.

Для чего нужны ключи в Hamster Kombat

Точного ответа пока что нет. Скорее всего в дальнейшем в приложении появятся кейсы с наградами, тогда и понадобятся ключи для их открытия.

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