Выложено видео, как получить ключ в Hamster Kombat 25-26 июля

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Игроки вновь быстро справились с ежедневной мини-головоломкой в Hamster Kombat. Разгадка на 26 июля следующая:
Мини-игра — это та же самая головоломка, в которой за ограниченное время предстоит провести ключ через препятствия. Уложиться придется за 30 секунд — если не выйдет, то попробовать еще раз получится только через полтора часа.
Выберите пункт «мини-игра» в главном меню приложения. Когда головоломка загрузится, нужно передвигать красные и зеленые блоки при помощи свайпов.
Точного ответа пока что нет. Скорее всего в дальнейшем в приложении появятся кейсы с наградами, тогда и понадобятся ключи для их открытия.