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Сегодня, 15:05

Какие комбо-карточки для хомяка нужно ввести 16-17 июня

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото coinspeaker.com/notcoin-hamster-kombat-growth
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Названа комбинация комбо-карт из Hamster Kombat на 16-17 июня. Вот она:

Licence Japan находится в разделе Legal
Derivatives находится в разделе Markets
Prediction Markets находится в разделе Markets

Инструкция по активированию комбо-карт:

1. Нажать на кнопку «Mine» (кнопка-кирка) в левом нижнем углу экрана;
2. Выбрать нужные три карты в разделах.

Комбо-карты Hamster Kombat работают очень просто. Каждый день в 15:00 по мск обновляется их комбинация — и пользователю необходимо найти нужные карты в одном из разделов приложения. После этого нужные карты придется купить, открыть или повысить их уровень в том случае, если они уже есть — и на счет сразу поступит пять миллионов единиц внутриигровой валюты.

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Вышел новый шифр азбуки Морзе для Hamster Kombat на 15-16 июня