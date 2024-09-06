Угаданы все три комбо карточки для Hamster Kombat на 6-7 сентября

Раскрыты комбо-карты для Hamster Kombat на 6-7 сентября.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 6-7 сентября.

CEO — раздел PR & Team

Top 10 Global Ranking — раздел Specials

Crypto Farming — раздел Web3

Что такое комбо-карты в Hamster Kombat

Каждая из «хомячьих» карточек повышает пассивный доход — что сыграет роль в ходе эйрдропа 26 сентября. Однако каждый день объявляются три карты, которые принесут сразу пять миллионов монет, если купить или прокачать все три в течении суток. Комбо-дня обновляется в 15:00 по Москве.

Как собрать ежедневное комбо в Hamster Kombat

Перейдите в раздел с картами, нажав кнопку «Комбо» или Mine (изображение кирки) прямо в главном меню. Затем зайдите в нужную категорию (Web3, Specials, PR&Team, Markets, Legal) и купите нужные карты, или повысьте их уровень, если они у вас уже есть. Для некоторых карт понадобится выполнить предварительные условия — например, прокачать другие карты.