Определены новые комбо-карты для Hamster Kombat на 26-27 июня

Игроки рассекретили новый набор, состоящий из трех комбо-карт, для Telegram-кликера Hamster Kombat на 25-26 июня. Вот эти карточки:

Комбо-карточки Hamster Kombat на 26-27 июня.

Security Audition — раздел PR and Team.

USDT on TON — раздел Specials.

X Network 10 Million — раздел Specials

Для чего нужны комбо-карты в Hamster Kombat

Комбо-карты нужны для того, чтобы получить 5 миллионов монет. Новые комбинации появляются каждый день в 15:00 мск, узнать их можно на нашем сайте и в специальных Telegram-каналах, посвященных Hamster Kombat.

Как ввести комбо-карты в Hamster Kombat

Чтобы ввести комбо-карты в Hamster Kombat, необходимо нажать кнопку «Комбо» в главном меню или просто перейти в раздел Mine, который обозначен картинкой с киркой. После этого найдите нужные карты в одном из разделов.

Всего таких разделов четыре: Specials, Markets, PR&Team и Legal. Комбо-карты нужно купить или прокачать, тогда на ваш счет автоматически зачислятся монеты.