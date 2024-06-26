Определены новые комбо-карты для Hamster Kombat на 26-27 июня

Сегодня, 15:03
Игроки рассекретили новый набор, состоящий из трех комбо-карт, для Telegram-кликера Hamster Kombat на 25-26 июня. Вот эти карточки:
Security Audition — раздел PR and Team.
USDT on TON — раздел Specials.
X Network 10 Million — раздел Specials
Комбо-карты нужны для того, чтобы получить 5 миллионов монет. Новые комбинации появляются каждый день в 15:00 мск, узнать их можно на нашем сайте и в специальных Telegram-каналах, посвященных Hamster Kombat.
Чтобы ввести комбо-карты в Hamster Kombat, необходимо нажать кнопку «Комбо» в главном меню или просто перейти в раздел Mine, который обозначен картинкой с киркой. После этого найдите нужные карты в одном из разделов.
Всего таких разделов четыре: Specials, Markets, PR&Team и Legal. Комбо-карты нужно купить или прокачать, тогда на ваш счет автоматически зачислятся монеты.