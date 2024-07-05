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Сегодня, 15:04

В Hamster Kombat обновились комбо-карты на 5-6 июля 2024 года

Владислав Шалганов
Корреспондент
Hamster Kombat.
Фото Telegram
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Новый день, новое комбо на 5 миллионов. Комбинация для Hamster Kombat на 5-6 июля выглядит так:

Комбо-карточки Hamster Kombat на 5-6 июля.

Villa for the DEV team — раздел Specials.
YouTube 25 Million — раздел Specials.
Quarterfinals are coming — раздел Specials.

Что такое комбо-карты в Hamster Kombat

Комбо-карты — это комбинация, повышающая пассивный доход в Hamster Kombat и моментально дающая 5 миллионов золотых монеток. Новые комбо-карты появляются каждый день в 15.00 мск. Cоответственно, получать приятный подгон от разработчиков можно на постоянной основе.

Как использовать комбо-карты в Hamster Kombat

Выберите пункт «Комбо» в главном меню или перейдите в обозначенный киркой раздел Mine. После этого понадобится найти нужную карту в одной из категорий (Specials, Markets, PR&Team, Legal) и купить / прокачать ее.

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