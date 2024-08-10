Публикуем комбо для Hamster Kombat на 10-11 августа

Собери комбо из трех карт для Hamster Kombat на 10-11 августа:

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Не упустите возможность поднять 5 миллионов игровых монет — для этого нужно собрать комбо из трех карт, которое обновляется ежедневно в 15:00 по московскому времени. Узнавайте актуальное комбо на нашем сайте — переходите в раздел с картами (кнопка Mine или «Комбо») — покупайте или прокачивайте карты из набора. С их поиском лучше не затягивать, иначе старая комбинация сгорит.

Комбо-карты играют важную роль в «Хомяке» — приносят пассивный доход, который повлияет на конвертацию монет в токены, как утверждают разработчики.