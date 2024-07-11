Названы три карты на 11-12 июля в Hamster Kombat

В «Хомяке» (Hamster Kombat) в очередной раз обновились комбо-карты, которые помогут получить 5 миллионов монет. Комбинация на 11-12 июля выглядит так:

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Что такое комбо-карты в Hamster Kombat

Комбинация из трех внутриигровых карт, которая обновляется каждый день в 15:00 по московскому времени. Если вовремя купить или повысить уровень всех трех, то в награду игрок получит сразу 5 миллионов монет и повысит пассивный доход, что явно не помешает перед скорым листингом.

Как активировать комбо-карты в Hamster Kombat

Для начала надо перейти в раздел с покупками карт — через кнопку «Комбо» или Mine (обозначена пиктограммой кирки). После этого остается только купить нужные карточки или прокачать их, если они уже есть у игрока.