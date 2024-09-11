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Сегодня, 15:09

Известно, какие карты вошли в комбо из Hamster Kombat на 11-12 сентября

Евгения Воскресенская
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Обнаружились все комбо-карты для Hamster Kombat на 11-12 сентября.

Комбо в Hamster Kombat на 11-12 сентября.

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Зачем нужны комбо-карты в Hamster Kombat

Хотите прокачать свой аккаунт перед листингом и пополнить кошелек хомячка сразу на 5 000 000 монет? Тогда стоит воспользоваться ежедневной комбинацией, которая выходит каждый день в 15:00 по Москве.

Как активировать комбо в Hamster Kombat

Количество карт, которые попадают в секретное комбо, остается одинаковым — меняется только их содержание. Каждый день это три карты, раскиданные по разным разделам: PR&Team, Markets, Legal, Web3 и Specials.

А вот чтобы попасть к этим разделам, нужно зайти в главное меню и нажать кнопку «Майнинг» — ну или «Комбо», здесь выбор остается за вами. У каждой карточки свои условия активации. В любом случае их придется купить или прокачать. Иногда потребуется выполнить дополнительные действия. Например, привести рефералов или улучшить другие карты — все эти условия также прописаны на карточках.

Хомяк. Раскрыт шифр для Hamster Kombat на 10-11 сентября

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