Известно, какие карты вошли в комбо из Hamster Kombat на 11-12 сентября

Обнаружились все комбо-карты для Hamster Kombat на 11-12 сентября.

Комбо в Hamster Kombat на 11-12 сентября.

Cointelegraph — раздел PR and Team

Margin trading x50 — раздел Markets

HamsterStore launch — раздел Specials

Зачем нужны комбо-карты в Hamster Kombat

Хотите прокачать свой аккаунт перед листингом и пополнить кошелек хомячка сразу на 5 000 000 монет? Тогда стоит воспользоваться ежедневной комбинацией, которая выходит каждый день в 15:00 по Москве.

Как активировать комбо в Hamster Kombat

Количество карт, которые попадают в секретное комбо, остается одинаковым — меняется только их содержание. Каждый день это три карты, раскиданные по разным разделам: PR&Team, Markets, Legal, Web3 и Specials.

А вот чтобы попасть к этим разделам, нужно зайти в главное меню и нажать кнопку «Майнинг» — ну или «Комбо», здесь выбор остается за вами. У каждой карточки свои условия активации. В любом случае их придется купить или прокачать. Иногда потребуется выполнить дополнительные действия. Например, привести рефералов или улучшить другие карты — все эти условия также прописаны на карточках.