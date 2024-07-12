Названы три карты на 12-13 июля для Хомяка (Hamster Kombat)

В Hamster Kombat обновились комбо-карты, которые подарят игрокам 5 миллионов монет. Комбинация на 12-13 июля выглядит так:

Hamster Kombat.

• Launchpad — Web3

• Special Hamster Conference — Specials

• HamsterGram — PR & Team

Что такое комбо-карты в Hamster Kombat

Комбинация из трех внутриигровых карт, которая обновляется каждый день в 15:00 по московскому времени. Если вовремя купить или повысить уровень всех трех, то в награду игрок получит сразу 5 миллионов монет и повысит пассивный доход, который может оказать важную помощь после листинга хомяковой монеты.

Как активировать комбо-карты в Hamster Kombat

Для начала надо перейти в раздел с покупками карт — через кнопку «Комбо» или Mine (обозначена пиктограммой кирки). После этого остается только купить нужные карточки или прокачать их, если они уже есть у игрока.