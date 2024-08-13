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Сегодня, 15:08

Обновилось ежедневное комбо для Hamster Kombat на 13-14 августа

Евгения Воскресенская
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Время собирать комбо-карточки для «Хамстер Комбат» 13-14 августа:

Комбо-карточки Hamster Kombat на 13-14 августа.

Cointelegraph — раздел PR and Team
CEO — раздел PR and Team
NFT Marketplace — раздел Web3

Как получить все три карты из комбо 13-14 августа

Cointelegraph, CEO и NFT Marketplace открываются без дополнительных условий.

Для чего нужно открывать комбо карточки

Хотите заработать 5 миллионов монет и заодно повысить пассивный доход в «Хомяке»? Ежедневное комбо — отличный способ получить все это.

Вкладка «Майнинг» (вторая слева с изображением кирки) перекинет вас к 4 разделам: PR&Team, Markets, Legal и Specials. Разыщите карты в соответствующих категориях. Если карты уже были приобретены, то останется прокачать их. Некоторые могут быть заблокированы — тогда потребуется привести друзей.

Не откладывайте активацию комбо на потом, иначе срок его действия закончится. Актуальные комбинации публикуются в 15:00 — 15:10 по мск.

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