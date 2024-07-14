В Hamster Kombat появилось новое комбо на 14-15 июля

Раскрыты комбо-карты для Хомяка (Hamster Kombat) на 14-15 июля. Вот они:

Комбо-карточки Hamster Kombat на 14-15 июля.

HamsterTube — раздел PR and Team.

Anti money lundering — раздел Legal.

Final England vs Spain — раздел Specials.

Что такое комбо-карты в Hamster Kombat

Самый простой способ набрать монет перед скорым эйрдропом и листингом. Каждый день отбираются три карты, приносящие пассивный доход — и их покупка, и прокачка мгновенно зачислит 5 миллионов единиц внутриигровой валюты.

Как собрать комбо из трех карт в Hamster Kombat

Достаточно нажать кнопку «Комбо» или Mine (картинка с киркой) в главном меню. После этого необходимо найти нужные карты в одном из разделов.