Названо ежедневное комбо из трех карт для «Хомяка» на 15-16 августа

Раскрыта комбинация карт для Hamster Kombat на 15-16 августа.

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Правильно собранное комбо принесет пользователю 5 миллионов внутриигровых монет, не считая того, что составляющие его карты повысят пассивный заработок аккаунта. Поэтому имеет смысл следить за новыми комбинациями — они обновляются каждый день в 22:00 по московскому времени.

Чтобы получить пять миллионов, нажмите кнопку «Комбо» или Mine (пиктограмма кирки) прямо в главном меню. Затем разыщите нужную карту в одном из разделов и купите ее, или повысьте ее уровень, если карта уже у вас есть. Повторите еще два раза — и награда у вас в кармане.