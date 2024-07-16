Раскрыто новое комбо для Хомяка (Hamster Kombat) на 16-17 июля

Hamster Kombat продолжает ежедневно дарить пять миллионов за новую комбинацию карточек. Комбо на 16-17 июля выглядит так:

Hamster Kombat.

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Что такое комбо-карты в Hamster Kombat

Комбо-карты в Hamster Kombat — это комбинация из трех внутриигровых карт, которая обновляется каждый день в 15.00 по мск. Если вовремя купить или повысить уровень всех трех, то в награду игрок получит сразу 5 миллионов монет и повысит пассивный заработок, который может помочь после листинга.

Как активировать комбо-карты в Hamster Kombat

Для начала надо перейти в раздел с покупками карт — через кнопку «Комбо» или Mine, которая обозначена пиктограммой кирки. После этого остается только купить нужные карточки или прокачать их, если они уже есть у игрока.