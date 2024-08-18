Раскрываем актуальные комбо-карты для Hamster Kombat на 18-19 августа

Сегодня, 15:11
Пришло время собирать ежедневное комбо для «Хамстер Комбат» на 18.08 — 19.08!
Anti money loundering — находится в разделе Legal
Trading bots — находится в разделе Markets
Compliance officer — находится в разделе PR and Team
Anti money loundering (из раздела Legal) открывается без условий, как и карта Compliance officer из раздела PR and Team. А вот для прокачки Trading bots (из раздела Markets) сначала необходимо прокачать карточку IT team (из раздела PR and Team) до 9 уровня.
Не знаете, где искать карточки из «Хомяка»? Нажмите на кнопку Mine или «Комбо» в приложении, и вам откроются 5 разделов: Markets, Legal, PR&Team, Specials и Web3. Если знать раздел, то найти нужную карту не составит труда.
Часть карточек следует приобрести за внутриигровые монеты, другие — прокачать до нужного уровня. Для разблокировки некоторых придется привести друзей.
Ежедневное комбо помогает прокачать аккаунт. Не упускайте возможность получить 5 миллионов монет и увеличить пассивный доход в приложении. Ежедневные комбинации из 3 карт выкладываются в сеть около 15:00 по мск.