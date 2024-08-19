Узнайте, какие карты входят в комбо для Hamster Kombat 19-20 августа

Три карты для Hamster Kombat на 19-20 августа уже обновились.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 19-20 августа.

Risk management team — в разделе PR and Team

Derivatives — в разделе Markets

HamsterBank — в разделе Specials

Как получить все три карты из комбо 19-20 августа

Для открытия карточки Risk management team необходимо для начала прокачать карточку CEO до уровня 8. Для открытия карточки Derivatives необходимо прокачать карточку Margin trading x20 до уровня 9, карточку Margin trading x10 до уровня 5, карточку Shit coins до уровня 5. А чтобы купить HamsterBank и добавить ее в комбо, нужно пригласить в Hamster Kombat аж 10 рефералов.

Зачем нужно собирать ежедневное комбо

Уже 3 часа дня, а значит время собирать обновленную комбинацию карточек в «Хомяке»! Участие в этой активности дает определенный профит — 5 миллионов золотых и повышение пассивной часовой прибыли. Монеты можно будет потратить на новые карточки и прокачку своего аккаунта. Такой способ заработка подойдет как новичкам, так и прошаренным пользователям.

Слева указано название карты, справа — раздел, в котором она находится. Нажимайте кнопку Mine или «Комбо» в приложении, и вам откроются все разделы. Сейчас их пять: Markets, Legal, PR&Team, Specials и Web3 — в будущем могут добавиться новые. Ищите нужную карту в одном из разделов. Теперь остается приобрести ее или повысить до нужного уровня.