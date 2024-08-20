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Сегодня, 15:05

Стали известны комбо-карты для Хомяка на 20-21 августа

Богдан Виноградов
Корреспондент
Хомяк.
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Найдена комбинация карт для Hamster Kombat на 20-21 августа.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 20-21 августа.

Licence Nigeria — раздел Legal
Hamster YouTube Channel — раздел Specials
Oracle — раздел Web3

Как получить все три карты из комбо 20-21 августа

Карточки Licence Nigeria и Hamster YouTube Channel открываются без дополнительных условий и рефералов. Для открытия карточки Oracle из раздела Web3 прокачайте для начала Web3 integration из раздела Markets до 5 уровня.

Зачем нужно собирать комбо

Если купить нужные карты, то игрок получит сразу пять миллионов монет, да еще и повысит свой пассивный доход. Поэтому пропускать ежедневные комбо не рекомендуется — они обновляются в 15:00 по Москве.

Хомяк. Выкладываем секретный шифр для Hamster Kombat на 19-20 августа

Чтобы собрать комбо, нажмите на Mine (иконка кирки) или «Комбо» прямо в главном меню. Затем разыщите карты в нужной категории и купите все три, или повысьте уровень тех карточек, которые у вас уже есть.

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