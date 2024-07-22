Названы три карты Hamster Kombat на 22-23 июля

Сегодня, 15:02
Раскрыты комбо-карты для Hamster Kombat на 22-23 июля. Вот они:
Fight fight fight — Specials
HamsterTube — PR&Ream
Long squeeze — Specials
В Hamster Kombat есть десятки карточек, приобретение которых повышает пассивный доход. Однако только три из них могут принести 5 миллионов монет.
Комбинация из трех карт обновляется каждый день в 15:00 по московскому времени и публикуется на нашем сайте.
Нужные карты необходимо разыскать в одной из категорий, которые находятся в соответствующем разделе. Чтобы перейти в него — нажмите кнопку «Комбо» или Mine (изображение кирки) в главном меню приложения.