Названы три карты Hamster Kombat на 22-23 июля

Раскрыты комбо-карты для Hamster Kombat на 22-23 июля. Вот они:

Fight fight fight — Specials

HamsterTube — PR&Ream

Long squeeze — Specials

Что такое комбо-карты в «Хомяке»

В Hamster Kombat есть десятки карточек, приобретение которых повышает пассивный доход. Однако только три из них могут принести 5 миллионов монет.

Комбинация из трех карт обновляется каждый день в 15:00 по московскому времени и публикуется на нашем сайте.

Как использовать комбо-карты в «Хомяке»

Нужные карты необходимо разыскать в одной из категорий, которые находятся в соответствующем разделе. Чтобы перейти в него — нажмите кнопку «Комбо» или Mine (изображение кирки) в главном меню приложения.