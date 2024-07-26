Найдены комбо-карты для Hamster Kombat на 26-27 июля

Объявлена новая комбинация карт для Hamster Kombat на 26-27 июля.

Special Hamster Conference — раздел

Hamster Kombat merch — раздел

X Network 10 Million — раздел

Что такое комбо-карты в Hamster Kombat

Все карты в игре приносят пассивный доход. Но три из них зачислят на аккаунт 5 миллионов монет — если купить или прокачать уровень всех трех.

Как узнать комбо-карты в Hamster Kombat

Ежедневные комбо-карты появляются каждый день в 15:00 по московскому времени. Следить за новыми комбинациями можно на нашем сайте.

Где найти комбо-карты в Hamster Kombat

Карты находятся в разделе Mine — он обозначен пиктограммой с киркой. Также туда можно попасть при помощи кнопки «Комбо» в главном меню. Внутри раздела нужно зайти в одну из категорий и найти карты, которые нужно улучшить.

Нужны ли комбо-карты Hamster Kombat

5 миллионов монет каждый день — вполне неплохой бонус к ежедневному доходу в «Хомяке», поэтому отказываться от него смысла нет.

Конечно, новые комбо могут состоять из дорогих карт — иногда их стоимость превышает награду за комбо, особенно у высокоуровневых игроков. Но не стоит забывать о том, что они повысят скорость пассивного фарма монет.