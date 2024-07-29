Опубликованы комбо-карты «Хомяка» (Hamster Kombat) на 29-30 июля

Раскрыты комбо-карты для «Хомяка» (Hamster Kombat) на 29-30 июля:

Комбо в Hamster Kombat на 29-30 июля.

Hamster Green enery — раздел Specials.

NFT Collection Launch — раздел Specials.

NFT Metaverse — раздел Web3.

Что такое комбо-карты в Hamster Kombat

Каждый день объявляются три игровые карты. Если купить или прокачать все три, то они не только повысят пассивный доход игрока, но и принесут ему награду в виде пяти миллионов монет.

Где найти комбо-карты в Hamster Kombat

Перейдите в нужный раздел, нажав на кнопку Mine (картинка с киркой) или «Комбо» прямо в главном меню приложения. После этого отыщите карточки в правильных категориях и купите их, или повысьте их уровень.

Нужны ли комбо-карты Hamster Kombat

Было бы странно отказываться от возможности получить 5 миллионов единиц внутриигровой валюты — особенно учитывая, что игроки и так покупают карточки ради увеличения пассивного дохода.