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Сегодня, 15:04

Названо новое комбо из трех карт в Hamster Kombat на 3-4 августа

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Стали известны комбо-карты для «Хомяка» (Hamster Kombat) на 3-4 августа:

Комбо-карточки Hamster Kombat на 3-4 августа.

Two factor authentication — раздел PR and Team.
YouTube 25 Million — раздел Specials.
HamsterGPT — раздел Specials.

Как получить карты из комбо 3-4 августа

Для открытия карточки Two factor authentication из раздела PR and Team необходимо пригласить 1 друга. Карточка YouTube 25 Million автоматически открывается в разделе Specials после подписки на YouTube-канал Hamster Kombat. HamsterGPT — это новая карта в разделе Specials, она открывается без проблем.

Что такое комбо-карты в Hamster Kombat

Каждый день объявляются три игровых карты, которые не просто поднимут пассивный заработок, но и принесут 5 миллионов монет.

Шифр. Вышел новый секретный шифр для Hamster Kombat на 2-3 августа

Где найти комбо-карты в Hamster Kombat

Нажмите кнопку Mine или «Комбо» прямо в главном меню приложения. После этого отыщите нужные карты в одной из категорий, купите или прокачайте их.

Нужны ли комбо-карты Hamster Kombat

Листинг наверняка состоится до конца года. А это значит, что близок и эйрдроп, на результаты которого должен повлиять как баланс, так и уровень пассивного дохода. У активных «хомяководов» нет никаких причин пропускать свежее комбо.

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