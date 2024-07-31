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Сегодня, 15:02

Появились комбо-карты для Hamster Kombat на 31 июля — 1 августа

Богдан Виноградов
Корреспондент
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А вот и первое августовское комбо для Hamster Kombat на 31 июля — 1 августа.

Tocenomics expert — PR&Team
Anonymous transactions ban — PR&Team
YouTube Gold Button — Specials

Как открыть карты из комбо на 31 июля — 1 августа

Anonymous transactions ban находится в разделе PR and Team и открывается, если пригласить в Hamster Kombat как минимум 1 друга. А для открытия карты Tocenomics expert из того же раздела придется для начала прокачать карты BisDev team до третьего уровня и Marketing до второго уровня. YouTube Gold Button открывается без проблем в разделе Specials.

Что такое комбо-карты в Hamster Kombat

Самый простой способ быстрого фарма игровой валюты. Собрав три конкретные карты, комбинация которых объявляется каждый день, пользователи не просто повысят свой пассивный доход, но и получат пять миллионов монет.

Как узнать комбо-карты в Hamster Kombat

Наш сайт обновляет комбо-карты, ежедневные шифры и мини-игры Hamster Kombat каждый день. Новая комбинация карт появляется в 15.00 по Москве.

Хомяк. Декодирован секретный шифр для Hamster Kombat на 30-31 июля

Где найти комбо-карты в Hamster Kombat

Карты находятся в одной из категорий (Specials, PR&Team, Markets, Web3 и Legal) — их нужно найти в соответствующем разделе. Для этого нажмите кнопку Mine (картинка с киркой) или «Комбо» прямо в главном меню. Когда карты будут обнаружены — их следует купить или прокачать.

Нужны ли комбо-карты Hamster Kombat?

Разумеется нужны. Нет причин пропускать плюс к балансу в размере пяти миллионов, даже если ваш пассивный доход давно превысил эту отметку. Конечно, сами комбо-карты могут быть дорогими. Но они все еще повышают пассивный доход, что может сыграть свою роль в ходе листинга.

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