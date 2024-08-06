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Сегодня, 15:05

Показываем свежее комбо для Hamster Kombat на 6-7 августа

Евгения Воскресенская
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Появились новые комбо-карты для «Хамстер Комбат» на 6-7 августа:

Комбо-карточки Hamster Kombat на 6-7 августа.

BisDev team — раздел PR and Team
Hamster YouTube Channel — раздел Specials
Sleeping hamster — раздел Specials

Комбо-карты для «Хомяка» — что это такое

Это набор из 3 карт, которые нужно найти в приложении и приобрести или улучшить. Стоит внимательно следить за обновлениями, ведь новый день — новая комбинация. Актуальные комбо попадают в сеть каждый день около 15:00 по мск, после чего мы сразу публикуем их на сайте.

Что дает комбо в «Хомяке»

Карты дают внушительный профит в игре — сразу 5 миллионов монет. Кроме того, карты — это отличный способ увеличить пассивный заработок, который может понадобиться вам в будущем во время листинга.

Как собрать комбо в «Хомяке» 6-7 августа

Карточки находятся в разделе Mine. Поиск карт осуществляется по категориям: Specials, PR&Team, Markets, Web3 и Legal. Теперь остается купить их или прокачать — оба действия требуют вложения внутриигровой валюты.

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