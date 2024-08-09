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Сегодня, 15:09

Появилось свежее комбо из 3 карт в Hamster Kombat на 9-10 августа

Евгения Воскресенская
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Узнайте, какие карты входят в комбо «Хамстер Комбат» 9-10 августа:

University hamster — раздел Specials
Shit coin — раздел Markets
USDT on TON — раздел Specials

Каждый день появляется возможность поднять 5 миллионов золотых монет с помощью набора из 3 карт. Дождитесь 15:00 по мск — времени, когда публикуется актуальное комбо. Эту информацию удобно отслеживать на нашем сайте.

Обращайте внимание на названия разделов — именно по ним вы будете искать нужные карты в приложении. Чтобы увидеть разделы, кликайте на кнопку Mine или «Комбо» в главном меню. Остается только повысить уровень карт или приобрести те, которых не окажется в наличии.

Старое комбо сгорает, когда появляется новое, поэтому успевайте вовремя получить заветные монетки.

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Обнаружена разгадка мини-игры из Hamster Kombat на 8-9 августа