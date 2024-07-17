Появились новые комбо карты для Hamster Kombat на 17-18 июля

Листинг игры все ближе, поэтому нужно пользоваться возможностью. Новое комбо на 17-18 июля выглядит так:

Hamster Kombat. Фото Telegram

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Что такое комбо-карты в Hamster Kombat

Комбо-карты в Hamster Kombat — это комбинация внутриигровых карт, которая обновляется каждый день в 15.00 по мск. Комбо единоразово дарит игрокам пять миллионов монеток, а также поднимает пассивный доход.

Как активировать комбо-карты в Hamster Kombat

Перейдите в раздел с покупками карт через кнопку «Комбо» или Mine, которая обозначена пиктограммой кирки. После этого остается только купить нужные карточки из категорий выше. Если они у вас есть, то просто прокачайте их.