Названа комбинация комбо карт для «Хомяка» на 19-20 июля

Сегодня, 15:02
Появились новые комбо-карты для Hamster Kombat. 19-20 июля они выглядят так:
Cointelegraph — раздел PR and Team.
Security Audition — раздел PR and Team.
Hamster Analytics — раздел Specials.
Все игровые карточки в Hamster Kombat нужны для повышения пассивного дохода. Но каждый день три определенные карты приносят пять миллионов монет — если купить или прокачать их. Новые комбо-карты появляются ежедневно в 15.00 мск.
Карты нужно купить или прокачать. Нажмите кнопку «Комбо» или Mine в виде изображения кирки, а после — разыщите нужную карточку в одной из категорий.