Названа комбинация комбо карт для «Хомяка» на 19-20 июля

Появились новые комбо-карты для Hamster Kombat. 19-20 июля они выглядят так:

Комбо-карточки Hamster Kombat на 19-20 июля.

Cointelegraph — раздел PR and Team.

Security Audition — раздел PR and Team.

Hamster Analytics — раздел Specials.

Что такое комбо-карты Hamster Kombat

Все игровые карточки в Hamster Kombat нужны для повышения пассивного дохода. Но каждый день три определенные карты приносят пять миллионов монет — если купить или прокачать их. Новые комбо-карты появляются ежедневно в 15.00 мск.

Как использовать комбо-карты Hamster Kombat

Карты нужно купить или прокачать. Нажмите кнопку «Комбо» или Mine в виде изображения кирки, а после — разыщите нужную карточку в одной из категорий.