Названо комбо из трех карт для Hamster Kombat на 27-28 июля

Сегодня, 15:07
Раскрыты комбо-карты для Hamster Kombat на 27-28 июля.
Top 10 Global Ranking — раздел Specials.
HamsterBank — раздел Specials.
USDT on TON — раздел Specials.
Все три карты из нового комбо находятся в разделе Specials. Но если Top 10 Global Ranking и USDT on TON уже присутствовали в других комбо и открываются довольно легко, то для прокачки HamsterBank понадобится аж 10 друзей!
Комбо-карты не только приносят увеличенный пассивный заработок, но и позволяют получить ежедневную награду — 5 миллионов монет. Награда перечисляются на аккаунт, когда игрок прокачает или купит все три карты.
Узнать новые комбинации можно на нашем сайте — они обновляются ежедневно в 15:00 по московскому времени.
Нажмите кнопку «Комбо» в главном меню приложения или перейдите в раздел Mine. Нужные карты находятся в одной из категорий — их следует отыскать и купить/прокачать, если они у вас уже есть.
Однозначный ответ — да. Пять миллионов монет — это не великое сокровище, но они помогут новичкам и не будут лишними даже для опытных игроков, особенно в преддверии листинга и эйрдропа. Кроме того, все карточки, включая те, что входят в комбо-карты, повышают пассивный доход.